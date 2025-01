Calciomercato Reggina: tutti gli acquisti e le cessioni di questa stagione

Un movimento di calciatori elevatissimo per numero di elementi in entrata e in uscita. Una sorta di rivoluzione dell’organico rispetto alla passata stagione, ma anche parecchi interventi avvenuti su giocatori presi e poi mandati via. Di seguito il dettaglio di acquisti e cessioni:

ACQUISTI ESTIVI – Barranco (a, svincolato), Malara (d, svincolato), Laaribi (c, svincolato), Ragusa (a, svincolato), Mariano (d, svincolato), Bonacchi (d, svincolato), Lumia (p, svincolato), Bombaci (d, svincolato), Pedalino (d, svincolato), Vesprini (d, SPAL, prestito), Ba (c, svincolato), Rajkovic (a, svincolato), Forciniti (c, Empoli, prestito), Giuliodori (d, svincolato), Urso (c, svincolato), Curiale (a, svincolato), Dall’Oglio (c, svincolato), Lazar (p, svincolato), Druetto (p, svincolato), Ndoye (c, svincolato), Katsaros (p, svincolato)

ACQUISTI AUTUNNALI – Aluisi (d, svincolato), Lagonigro (p, svincolato), Grillo (a, Akragas, definitivo)

CESSIONI ESTIVE – Fecit (p, Grosseto, fine prestito), Martiner (d, Pro Vercelli, fine prestito), Rana (d, Bari, fine prestito), Bolzicco (a, svincolato), Lika (a, svincolato), Marras (a, risoluzione), Dervishi (d, risoluzione), Zanchi (d, Pompei, definitivo), Kremenovic (d, Acireale, definitivo), Simonetta (c, Ghiviborgo, prestito), Belpanno (c, risoluzione), Mungo (c, Puteolana, definitivo), Bombaci (d, Puteolana, definitivo), Zucco (c, risoluzione), Lumia (p, risoluzione), Parodi (d, risoluzione), Pedalino (d, risoluzione), Druetto (p, Bocale ADMO, prestito)

CESSIONI AUTUNNALI – Rajkovic (a, svincolato), Mariano (d, svincolato), Katsaros (p, svincolato), Malara (d, Matera, definitivo), Bonacchi (d, Cassino, definitivo), Ba (c, rescissione)

In neretto i calciatori acquistati in estate e ceduti in stagione