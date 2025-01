Serie D, il Ds Taibi: ‘Ho aspettato fino all’ultimo la Reggina. Esperienza incredibile’

Intervista dei colleghi di seried24, al Ds della Pistoiese Massimo Taibi che parla anche di Reggina: “Siamo partiti tutti da zero, vogliamo migliorarci di giorno in giorno dando continuità ai risultati delle ultime gare. Io venivo da un’esperienza incredibile a Reggio Calabria, ho aspettato fino all’ultimo la Reggina. Dopo la non ammissione ho deciso di prendermi un anno sabbatico”.

Leggi anche

Stavo per ritornare tra i professionisti quando ho ricevuto la proposta del presidente Iorio. Mi ha colpito il suo progetto, per me conta questo e non la categoria. Si tratta di un imprenditore molto importante che non ci fa mancare nulla. Il nostro è un girone molto tecnico dove ci sono tante realtà importanti, l’unica difficoltà è che rispetto agli altri siamo partiti da zero, il presidente comunque ha fatto un lavoro straordinario”.