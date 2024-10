Calciomercato Reggina: Pedullà: ‘Arriva Adjapong, adesso l’attaccante’

Vi avevamo scritto di un lunedi che avrebbe segnato una operazione in entrata ed una in uscita. Gasparetto nella giornata di oggi dovrebbe firmare per il Legnago, mentre secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, visite mediche per Adjapong, pronto a raggiungere i nuovi compagni:

Il nuovo terzino per Aglietti

“Claud Adjapong è il nuovo esterno destro della Reggina. Sono in corso le visite a seguito degli accordi raggiunti nei giorni scorsi. Il classe 1998 lascia il Sassuolo e si prepara per una nuova e proficua esperienza in Serie B, dopo la sfortunata stagione in Salento. Adesso la Reggina, assicuratasi Adjapong e dopo aver raggiunto l’intesa di massima per il rinnovo di Liotti, si concentrerà sull’attaccante”.