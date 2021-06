Calciomercato Reggina: parla l'agente del portiere Nicolas

Si avvia verso la conclusione la lunga attesa. Non filtra ottimismo

Più si allungano i tempi, dicevamo qualche settimana addietro, più aumenta la possibilità di perdere i protagonisti dei rinnovi. Con Baroni è stato così, il rischio è che la stessa situazione possa ripetersi anche con l'estremo difensore Nicolas. Il ds Taibi, che come con l'ex allenatore ha intuito il finale, ha deciso di porre un limite alle attese intervenendo a "Passione Amaranto" e parlando di termine ultimo fissato al massimo per domani. Nel frattempo su TMW l'agente di Nicolas Joao Santos ha dichiarato: "La Reggina vuole confermarlo e stiamo trattando. Però ha molto mercato in Serie B. Vedremo….”.