Calciomercato Reggina: un nuovo Under potrebbe arrivare subito

Ancor prima che si verificasse lo scossone in panchina con il cambio tecnico per il quale si attende solo la notizia ufficiale, la Reggina si sarebbe mossa per un giovane 2006, dovrebbe trattarsi di Andrea Aluisi, terzino destro, intanto per rinforzare la batteria degli Under e poi per dare una alternativa a Vesprini in una corsia dove ultimamente è stato adattato Bonacchi. Il giocatore ha militato nel Trapani e in questa stagione alla Nissa.

Leggi anche

Ne sapremo di più nelle prossime ore. La società è anche impegnata a piazzare quei calciatori ritenuti in esubero, ma ovviamente dovrà prima fare il punto della situazione con il nuovo allenatore.