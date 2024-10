Calciomercato Reggina: la conferma di mister Aquilani su Dalle Mura

Prima della finale di Supercoppa tra la Fiorentina e l’Atalanta, il tecnico viola Aquilani ha parlato oltre che del match, anche di chi sta per andare via, ma è voluto rimanere per la disputa di questo importante incontro. Tra questi il prossimo difensore della Reggina:

Aquilani saluta Dalle Mura ma prima vuole la Coppa

“Devono godersela e divertirsi, ho detto di andare via lasciandoci qualcosa, come Dalle Mura, è voluto rimanere per questa partita e vuole godersela. Siamo un gruppo molto compatto”.

fonte: fiorentinanews.com