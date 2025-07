Calciomercato Reggina: ancora due tasselli per completare l’organico

Un avvio di mercato senza grandi sussulti, mentre le altre società muovevano i primi passi. Poi l’accelerazione, con una serie di ufficializzazioni che hanno dato una nuova impronta alla Reggina ma soprattutto maggiore robustezza e la sensazione di un organico decisamente competitivo nella sua interezza. Adesso si è alla ricerca del tassello più atteso dai tifosi: l’attaccante.

Il direttore tecnico Bonanno lavora in sinergia con il mister Trocini. Le scelte seguono un piano preciso: ripartire da quanto di buono fatto nella scorsa stagione, correggere gli errori e puntare dritti alla vittoria del campionato. La mancata promozione, sfuggita per un solo punto, brucia ancora, ma ha dato indicazioni chiare.

La rosa è stata costruita per avere un undici titolare di valore assoluto, ma anche alternative di livello in ogni reparto. In alcuni casi, i nuovi innesti possono persino insidiare le gerarchie. La Reggina oggi può definirsi una squadra solida, con ambizioni concrete. Ma, come detto, manca ancora qualcosa.

La società è al lavoro da tempo per individuare il profilo giusto e parliamo del centravanti. Servono gol, serve un attaccante da doppia cifra. In rosa ci sono Ferraro, elemento esperto, e il giovane Pellicanò. La scelta sarà decisiva, e proprio per questo viene valutata con estrema attenzione e senza frenesia.

Non è tutto. Bisogna completare anche il pacchetto Under. Il primo obiettivo è un terzino destro che possa alternarsi con Lanzillotta o addirittura possa rappresentarne la prima scelta. A sinistra, invece, Distratto e Fomete offrono ampie garanzie. Trocini resta fedele alla linea difensiva a quattro, con due giovani sugli esterni e Lagonigro ancora come fuoriquota tra i pali.

Il progetto tecnico-tattico è chiaro come l’obiettivo che resta uno solo: vincere.