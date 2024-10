Calciomercato Reggina, alla ricerca degli attaccanti: e se fossero Santander e Galabinov?

La Reggina ha cercato un attaccante? Vero. La Reggina ha fatto dei sondaggi per Forte, Coda e La Mantia? Vero. E’ altrettanto vero che insieme al desiderio di dare forze nuove al reparto offensivo, c’è anche la necessità di non appesantire ulteriormente le casse del club, dopo gli investimenti intanto per rilevare la società e poi per quanto speso nel corso della sessione di mercato estiva. Ed allora la ricerca di un attaccante che possa fare la differenza può proseguire, ma alle condizioni dettate dalla società e senza esborsi eccessivi. Le richieste per i vari Coda, Forte e La Mantia sono apparse esagerate e soprattutto poco convenienti ed è per questo che le strade che si andranno a percorrere potrebbero essere due: la prima, attendere gli ultimi giorni di mercato per capire se si creano nuove opportunità, oppure prendere in considerazione la possibilità di recuperare pienamente e non solo dal punto di vista fisico i due attaccanti attualmente in organico come Santander e Galabinov.

