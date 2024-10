Calciomercato Reggina: non solo giovani. Tre obiettivi di esperienza e qualità

Il cambio radicale riguardo la politica sul calciomercato, l’aveva anticipato anche l’ex presidente Luca Gallo. Il Ds Taibi da diversi mesi ha avviato dialoghi e contatti con procuratori e società, per portare nell’organico della Reggina, giovani di qualità ed utili alla causa. Un percorso che ha subìto due rallentamenti, il primo nel periodo in cui la società ha rischiato seriamente di fallire e quindi non iscriversi al campionato di serie B, il secondo, nel tempo intercorso per decidere in maniera definitiva su quale allenatore puntare.

Ma non saranno solo giovani i volti nuovi dell’organico amaranto. Nino Barillà è più di una idea. Questa volta ci sono tutti i presupposti affinchè l’accordo si trovi, per volontà del club e soprattutto del centrocampista reggino che tra i suoi desideri, ha sempre messo in cima quello di chiudere la carriera con la maglia della sua città. Di Mirko Gori abbiamo già detto. Giocatore di provata esperienza, una vita al Frosinone, anche in quella doppia annata con mister Stellone in panchina e quell’incredibile doppio salto dalla C alla serie A. E con grandissimo interesse fino a dire che la trattativa potrebbe concludersi a breve, la Reggina è vicina a Luca Paganini, classe 93, bravo nel ruolo di centrocampista e negli ultimi anni anche come ala. Insieme a Gori ha festeggiato la prima storica promozione in serie A del Frosinone, altro giocatore fortemente voluto dal tecnico romano.