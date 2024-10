Calciomercato Reggina: i calciatori in uscita, ma solo per uno c’è la richiesta

Sarà un altro mercato movimentato quello della Reggina. In realtà a pochi giorni dal raduno ancora non si hanno notizie ufficiali, ma molti volti nuovi sono in procinto di essere ufficializzati.

Le operazioni in uscita

Per tanti calciatori che arrivano, molti andranno via e, purtroppo, qui siamo alle solite. Ingaggi importanti e pochissime richieste, renderanno il compito di sfoltimento dell’organico, difficile come ogni estate. Sappiamo con certezza che Nicolò Bianchi è super corteggiato dal Cesena, ma ancora il trasferimento non è stato effettuato. Di Crisetig abbiamo già detto e cioè che sono diverse le società in cadetteria interessate al centrocampista, ma allo stesso tempo la Reggina non vorrebbe privarsene. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Situm, Laribi e Ricci sono rientrati dai prestiti e fuori dai progetti tecnici, un film già visto. Se riuscisse a trovare una collocazione, il club amaranto lascerebbe andar via l’attaccante Galabinov. Ad oggi il suo ingaggio rispetto a qualche timido interesse è totalmente fuori portata ed il “rischio” concreto è quello che il bulgaro rimanga in amaranto, anche se il mercato è ancora lunghissimo e tutto può accadere.