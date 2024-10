Calciomercato Reggina: Baroni chi? Aglietti ha scatenato sui social l’entusiasmo dei tifosi e cancellato quel no

Stagione finita. La Reggina sfiora i play off dopo una straordinaria rimonta condotta insieme ad un tecnico che, dalla piena zona retrocessione, ha portato la squadra ad essere tra le prime in fatto di punti conquistati nel girone di ritorno. Un contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 e l’immediata quanto scontata richiesta di rinnovo da parte della società amaranto, intenzionata a dare seguito ad un percorso tracciato dal punto di vista tecnico e progettuale. Una permanenza che ai più appariva scontata e che, invece, con il trascorrere delle settimane si è trasformata in grandissimi dubbi, fino al no dello stesso Baroni, da ieri ufficialmente nuovo allenatore del Lecce. Reazioni? Zero, perchè da quel rifiuto la Reggina si è immediatamente fiondata su Alfredo Aglietti, chiudendo di fatto il confronto in pochi minuti ed incassando immediatamente il si dell’ex bomber amaranto. La tempistica ha fatto la differenza.

Per Aglietti consensi plebiscitari

Da quel momento una valanga di considerazioni e post sui social. Le pagine riservate alla Reggina sono state invase letteralmente da commenti da parte della tifoseria di ringraziamento verso la società per avere riportato in riva allo stretto uno dei più stimati calciatori di sempre. Il bomber dei bomber, l’amato Alfredo che a suon di gol ha esaltato una piazza calda come quella di Reggio Calabria e contribuito in maniera notevole alla promozione in serie B della Reggina ed alla salvezza nella stagione successiva in cadetteria. Spazzato via in un attimo il rifiuto di Baroni che, pur avendo infastidito, non lascia traccia talmente alta e la considerazione verso Aglietti adesso allenatore, quanto coinvolgente l’entusiasmo manifestato dai tifosi. Si riparte, si ricomincia e l’avvio della programmazione per quello che riguarda la nuova stagione è di quelli che lascia ben sperare. Allo stesso tempo l’affetto e la stima nei confronti di Alfredo oltre ad essere d’aiuto nel percorso iniziale, inevitabilmente ne aumentano in qualche modo le sue responsabilità. Nel frattempo, però, i tifosi pensano solo a poterlo riabbracciare e presto potranno farlo, visto che in settimana è prevista la presentazione ufficiale. E se ci fosse anche qualche sorpresa?