Calciomercato Reggina: due squadre sull’attaccante Barranco

Tredici gol nella stagione da poco conclusa con la maglia della Reggina, ma un contratto in scadenza per Bruno Barranco esattamente tra sei giorni. L’attaccante è certamente presente nella lista dei calciatori graditi a mister Trocini, ma tra la società e il suo procuratore non si è ancora trovato l’accordo.

Nel frattempo di Bruno Barranco si è ricordata la Folgore Caratese, società con la quale il numero nove ha realizzato 11 gol nella seconda parte della stagione 2022-23, dopo aver giocato con l’Albenga nella prima e messo a segno 9 realizzazioni. La società è fortemente interessata al calciatore e ha già avanzato una proposta molto interessante.

Per Barranco si è fatta sotto anche la Nissa che per bocca del suo presidente Giovannone, è interessata anche a Laaribi, ma il centrocampista ha ancora un anno di contratto con la Reggina e non sembra intenzionato a lasciare l’amaranto. Vedremo come andrà a finire.