Reggina apparentemente ferma, ma le voci si muovono. Le indiscrezioni degli ultimi giorni rispetto a possibili interessamenti verso il club continuano a circolare e dopo una serie di insistenti approfondimenti qualcuno ci ha sussurrato: “alcuni personaggi importanti si stanno interessando alla Reggina. Gallo non c’entra“. Non ci viene aggiunto altro, tutto il resto è avvolto nel silenzio. Nessun nome, probabilmente ancora nessun contatto diretto con l’attuale società, la percezione è quella di un momento delicato e decisivo e anche di massimo riserbo.

Ma la vera domanda oggi è un’altra: è nelle intenzioni del patron Ballarino cedere il club? Prima ancora di conoscere i nomi e le volontà degli interessati, è fondamentale capire se ci sono i presupposti per aprire una eventuale trattativa. Senza un segnale chiaro, ogni voce rischia di restare solo un sussurro.

Quello che in questo momento c’è sicuramente da registrare, è il comunicato di smentita da parte della società, riguardo possibili trattative in corso con l’ex presidente Luca Gallo.

Nel frattempo, come detto in apertura, sul fronte mercato non arrivano notizie, dando comunque per scontato che ci si stia muovendo. L’unico atto formale è il rinnovo del contratto a mister Trocini. Nessuna ufficialità sul fronte calciatori, anche se si lavora sotto traccia sui rinnovi in scadenza e sulla costruzione di un organico che, al momento, conta appena undici tesserati, due dei quali rientrati dai prestiti.

Il tempo passa e la piazza resta in attesa, su tutti i fronti. I prossimi giorni diranno se queste voci troveranno un seguito concreto o se resteranno solo delle intenzioni.