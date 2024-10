Calciomercato Reggina: programmate altre due uscite

Annunci in entrata ma anche operazioni in uscita. La Reggina è attiva in questa fase del calciomercato, ben consapevole che l’organico da mettere a disposizione di Pergolizzi è ancora da rinforzare. Dovranno arrivare ancora altri Under e almeno tre Over di spessore tra centrocampo e attacco.

Ci saranno anche altri movimenti in uscita dopo le rescissioni di Dervishi e Marras e le cessioni di Zanchi e Kremenovic. Da definire la posizione di Parodi nonostante l’affidabilità del calciatore, l’età lo penalizza e potrebbe essere uno dei calciatori da sacrificare, deciderà il tecnico. Stesso discorso per Ingegneri che comunque dovrebbe rimanere. Tra gli Under, invece, conferme per Perri e Simonetta, mentre uno tra Zucco e Balpanno, molto probabilmente quest’ultimo, andrà via.