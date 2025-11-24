Calciomercato Reggina: Leo Bevilacqua al S. Agata. Martedi il primo allenamento

La notizia è stata anticipata dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: Leonardo Bevilacqua sarà a brevissimo un nuovo un giocatore della Reggina. L’esterno offensivo, che aveva destato subito una grande impressione agli addetti ai lavori sin da piccolissimo, si prepara per il suo ritorno a Reggio Calabria, la città che lo ha visto crescere, per indossare la maglia amaranto.

Leggi anche

Il suo grande talento è stato notato dalla Juventus che lo aveva prelevato dalla scuola calcio Segato con la quale aveva fatto l’intera trafila nel settore giovanile. Nonostante l’ottimo inizio, il suo percorso in bianconero, però, non si è sviluppato per come si sperava e dopo la terza stagione è stato ceduto prima in prestito e poi definitivamente liberato. Diverse le esperienze in giro per l’Italia, fino all’ultima avventura con l’Angelana (Eccellenza), squadra che lascia per tornare nella sua città natale.

Arrivato oggi al centro sportivo Sant’Agata, Bevilacqua è pronto a mettersi a disposizione di mister Torrisi. Domani si unirà al gruppo per il primo allenamento con i nuovi compagni. Ha giocato da esterno offensivo, ma le sue caratteristiche potrebbero vederlo anche come sottopunta, al centro dei tre che il tecnico colloca alle spalle della punta.