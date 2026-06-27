Sport all’aperto sulle scalinate di Reggio Campi: l’iniziativa della II Circoscrizione

“Vivere il territorio delle circoscrizioni è anche questo: sport, socialità, stare insieme, organizzare eventi artistici e culturali", le parole del presidente Giovanni Muraca

Un pomeriggio di sport all’aria aperta, nel cuore della seconda circoscrizione di Reggio Calabria, tra movimento, socialità e uno dei panorami più belli della città.

Sulle scalinate di Reggio Campi si è svolta un’iniziativa sportiva pensata per valorizzare il territorio e vivere gli spazi pubblici in modo nuovo. I partecipanti si sono allenati all’aperto, con alle spalle la vista dello Stretto, in un contesto suggestivo che unisce benessere, comunità e bellezza urbana.

All’evento organizzato dalla palestra Attiva era presente anche il presidente della seconda circoscrizione, Giovanni Muraca, che ha sottolineato il valore di iniziative capaci di riportare le persone nei luoghi della città.

“Vivere il territorio delle circoscrizioni è anche questo: sport, socialità, stare insieme, organizzare eventi artistici e culturali. È uno degli obiettivi che mi prefiggo di realizzare in questo mandato da presidente della seconda circoscrizione”, ha dichiarato Muraca.

Per il presidente, le circoscrizioni devono essere presidi vivi, capaci non solo di raccogliere le istanze dei cittadini, ma anche di promuovere momenti di partecipazione e aggregazione.

L’iniziativa sulle scalinate di Reggio Campi rappresenta un primo segnale in questa direzione: utilizzare gli spazi pubblici, valorizzare i luoghi identitari e costruire occasioni di incontro nei quartieri.

Una visione che guarda al territorio non solo come luogo da amministrare, ma come spazio da vivere.