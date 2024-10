Calciomercato Reggina: difesa da completare. Obiettivo un ex Cosenza

La Reggina deve completare il proprio organico e la conferma è arrivata anche dal tecnico Aglietti al termine del test effettuato dagli amaranto contro il Foligno.

Un giovane terzino per Aglietti?

Per il momento sulla corsia di destra l’allenatore amaranto ha adattato in alternativa a Lakicevic l’esterno Situm che, comunque, ha dimostrato di esprimere al meglio le proprie qualità in altra zona del campo, mentre da qualche giorno è venuto fuori l’interesse per Adjapong, giocatore del Sassuolo, lo scorso anno al Lecce. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, Taibi ha avviato una trattativa con la Roma per il giovane Devid Bouah, nell’ultima stagione in prestito al Cosenza, escluso da Mourinho nel gruppo di calciatori partiti per il ritiro.