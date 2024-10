Calciomercato Reggina e Brescia: depositati due contratti, si attende ufficializzazione

Un arrivo per parte. Reggina e Brescia hanno depositato in Lega i contratti di due calciatori. Dalla Vis Pesaro la società amaranto ha preso in prestito Federico Giraudo, inseguito da tempo ed attraverso una operazione che ha visto coinvolto anche l’estremo difensore Farroni, è riuscito a strapparlo ad una numerosa concorrenza.

Leggi anche

Giraudo e Sabelli al Granillo?

Il Brescia, invece, ha riportato a casa l’esterno destro Stefano Sabelli, 78 presenze con le rondinelle poi il passaggio all’Empoli e la cessione al Genoa con i grifoni che lo hanno girato in prestito alla società del presidente Cellino. Un grande colpo che completa un organico già di altissimo livello. Le squadre non hanno ancora ufficializzato gli arrivi seppur, come detto, i contratti sono stati depositati in Lega. Assai probabile che per Giraudo e Sabelli ci sia la possibilità di vederli al Granillo per la sfida di sabato tra Reggina e Brescia. La compagine guidata da Inzaghi è la squadra che in trasferta ha fatto meglio con sette vittorie su nove partite giocate.

Leggi anche

E’ arrivata la prima ufficializzazione, il comunicato della società: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la Vis Pesaro per il trasferimento a titolo temporaneo, con facoltà di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, di Federico Giraudo. Il calciatore, arrivato nella giornata di ieri, ha scelto la maglia numero 98″.