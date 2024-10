Calciomercato, Menez: accordo tra la Reggina e l’Hamrun Spartans. Manca ancora un si

Se ne parla ormai da tempo, la Reggina vorrebbe trovare nuova sistemazione a Jeremy Menez, il calciatore voluto fortemente dalla società amaranto per fare la differenza e rivelatosi invece un acquisto sbagliato. Lo dicono i numeri di questo anno e mezzo in cui sono state più le assenze dal campo che il contrario, pochissime le reti e solo concentrate nella parte iniziale dei due campionati ed un atteggiamento che ha portato gli allenatori che lo hanno avuto con il tempo a metterlo da parte.

Le società sono d’accordo, ma ci vuole il si di Menez

E’ di ieri sera la notizia lanciata da Gianluca Di Marzio riguardo un accordo tra la Reggina e l’Hamrun Spartans per il passaggio in prestito del calciatore alla società maltese. Notizia che abbiamo approfondito e che in realtà ha visto il ds Taibi muoversi in questo senso per trovare una sistemazione provvisoria al calciatore, trattativa che dovrebbe portare ad effettuare il percorso inverso il centrocampista Matthew Guillaumier, classe 98, già nel giro della Nazionale maltese. Tutto fatto? Tra le società si, ma per la chiusura definitiva manca ancora il si di Menez e non è così scontato che arrivi. Decivisi i prossimi giorni per capire come evolverà la situazione.