Calciomercato Reggina: di tutte quelle trattative avviate e quasi concluse, chi arriva?

Paganini, Mirko Gori, Barillà, i gemelli Pierozzi, Agostinelli, Dutu, Di Stefano, Ghidotti, Paz, Oddei. Un gruppo consistente di calciatori con i quali il Da Taibi in linea di massima aveva già trovato accordi e molti di questi erano pronti per essere ufficializzati probabilmente nella giornata di oggi insieme a mister Stellone.

Il calciomercato che cambia

Lo scenario è totalmente cambiato a ridosso di quello che sarà il raduno ancora una volta posticipato con la data definitiva fissata per il 14 luglio, esattamente il giorno prima della presentazione dei calendari che avverrà proprio a Reggio Calabria. Di quell’elenco corposo che evidenzia molti giovani e tre calciatori di categoria come Gori, Paganini e Barillà, resta da capire quanti possono ancora interessare al nuovo allenatore. Se nessuno di questi dovesse arrivare, è chiaro che il calciomercato della Reggina dovrà ripartire da zero, tranne che in questi due giorni non siano stati avviati nuovi contatti che comunque comporteranno trattative e ovvi ritardi. Va tenuto conto che dell’attuale organico, diversi saranno i calciatori destinati a partire, quindi parliamo di un gruppo che rischia di iniziare già risicato e che potrebbe perdere ulteriori pezzi dopo qualche giorno di preparazione. Ma a quel punto diamo per scontato che ne arrivino contemporaneamente altri.