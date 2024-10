Calciomercato Reggina: pazienza terminata per il Catanzaro. Ultimatum a Rolando

Si decide tutto nelle prossime ore. L'esterno amaranto atteso per la firma

Sta andando veramente per le lunghe. Il Catanzaro, dopo la proposta formulata a Gabriele Rolando, si aspettava una risposta entro un certo limite che, invece, non è arrivata. Ed allora la società giallorossa ha fatto sapere al diretto interessato che il tempo massimo di attesa sta per scadere.

Entro oggi la firma o salta tutto

Contratto biennale per l’esterno che la Reggina già dallo scorso anno ritiene fuori dai programmi tecnici, una proposta certamente interessante di una società, quella giallorossa, ambiziosa e solida dal punto di vista economico. Da quello che filtra, dopo l’ultimatum lanciato dal Catanzaro, la situazione si dovrebbe sbloccare nelle prossime ore con Rolando pronto a cambiare casacca.