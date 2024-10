Calciomercato, Reggina scatenata: due nomi di alto livello per il centrocampo

La Reggina prosegue la sua campagna di rafforzamento. Gli elementi da consegnare a mister Aglietti per completare l’organico almeno nei ruoli, sono già stati individuati ed i nomi che stanno circolando verso i quali la società sta cercando di avviare delle trattative, rappresentano certamente delle garanzie.

Nomi di qualità ed esperienza per il centrocampo

Già detto del reparto offensivo, anche per il centrocampo si registrano, secondo quanto riferisce alfedopedulla.com, due nomi pesanti e di esperienza, ma ovviamente solo uno ne potrebbe arrivare: “Per il centrocampo in arrivo uno tra Perparim Hetemaj, svincolatosi dal Benevento, e Michele Cavion, sotto contratto con la Salernitana. Per la fascia destra, il primo della lista resta Adjapong in uscita dal Sassuolo dopo la sfortunata parentesi di Lecce per via di un infortunio“.