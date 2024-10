Calciomercato: altro che sondaggio. La proposta della Reggina per Di Carmine è importante

In attesa di Asencio, la Reggina vuole chiudere subito per l'attaccante nonostante la concorrenza

Non aspetterà la seconda parte di mercato la Reggina per consegnare ad Aglietti l’attaccante. Il ds Taibi sta per chiudere per Asencio e si è fiondata su Samuel Di Carmine e secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche una proposta allettante:

La Reggina vuole Di Carmine

“La Reggina vuole chiudere due-tre operazioni importanti. E ha offerto tre anni di contratto a Samuel Di Carmine in scadenza il prossimo giugno con il Verona. Di Carmine era nella lista della Salernitana che ha poi ripiegato su altri obiettivi e ora prende in considerazione la Serie B, Reggina in pressing. In lizza sempre lo svincolato Asencio, ma si avranno riscontri non prima del prossimo weekend”.