Calciomercato Reggina: si accelera per le cessioni. Garufo in serie D?

Da una parte la squadra che dovrà essere totalmente concentrata sulla seconda sfida stagionale al Granillo contro la Ternana, dall’altra la società che con il suo Ds Taibi ha solo tre giorni di tempo per sistemare tutti gli esuberi, compreso l’elemento in più presente nella lista Over.

Tra i prossimi lunedi e martedi fissati diversi appuntamenti. Questa volta per la cessione di Rossi dovrebbe essere la volta buona, il difensore pronto ad accettare il trasferimento al Monopoli. Discussione in atto con Desiderio Garufo che attraverso il suo procuratore ha fatto sapere di un interessamento del Renate, mentre trova conferme la notizia rilanciata da Gazzetta del Sud di un sondaggio approfondito della FC Lamezia Terme per l’esterno, ricordando che già diversi ex calciatori della Reggina hanno firmato per la società biancoverde. Rubin al Potenza se ne riparlerà lunedi prossimo, grande incertezza sul futuro di Crimi.

Per Adriano Montalto quella contro la Ternana potrebbe essere l’ultima presenza in amaranto per questa stagione. L’attaccante che in questi giorni ha discusso il rinnovo di contratto, è fortemente richiesto dal Padova e potrebbe rappresentare l’uscita di quell’Over in più nella lista ed insieme a lui anche Giuseppe Loiacono, attenzionato sempre dalla società patavina. Da seguire con attenzione gli sviluppi riguardanti Situm.