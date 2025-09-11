Calciomercato Reggina: Cham, dal sondaggio alla trattativa

Le difficoltà nel reparto Under hanno spinto la Reggina a guardarsi attorno. L’occasione porta il nome di Cham, esterno difensivo che la scorsa estate era passato alla Carrarese senza però riuscire a trovare mai spazio. La società amaranto, dopo un primo sondaggio, ha aperto una trattativa concreta per riportarlo alla corte di mister Trocini. L’operazione non è semplice, ma neppure impossibile: Cham ha un contratto biennale con i gialloazzurri e l’unica strada percorribile è quella della rescissione.

Secondo quanto filtra, c’è la volontà di tutte le parti coivolte ad arrivare a una soluzione: il calciatore ha espresso il desiderio di tornare in amaranto e la dirigenza reggina punta anche su questo aspetto per sbloccare l’operazione, disponibilità totale della Carrarese. Resta da trovare l’intesa economica per accontentare il ragazzo.

Sul giocatore si sono mosse anche altre società di Serie D, ma a parità di condizioni Cham sceglierebbe senza esitazioni la Reggina. Un ritorno darebbe sicuremente certezze andando a colmare le lacune evidenziate in questo avvio di stagione soprattutto in una determinata zona del campo.