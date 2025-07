Calciomercato: la Reggina blinda il giovane Chirico. La formula del contratto

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Chirico, che si lega al club con un contratto triennale.

Classe 2008, cresciuto nel settore giovanile amaranto, Francesco è un centrocampista offensivo di grande prospettiva, un giocatore completo e moderno, capace di unire eccellenti qualità tecniche, visione di gioco e notevole capacità d’inserimento.

Nonostante fosse il più giovane del gruppo, si è imposto come assoluto protagonista nella seconda parte della stagione con l’Under 19 nazionale amaranto, diventando capocannoniere della squadra con 10 reti in appena 7 presenze.

Già attenzionato da diversi club di Serie A e B, ha indossato con continuità la fascia di capitano della Rappresentativa Regionale Under 17, con cui si è messo in luce al Torneo delle Regioni in Sicilia, dove ha chiuso da capocannoniere con 5 reti in sole tre gare. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del settore tecnico federale, portandolo alla convocazione stabile nella Nazionale Under 17, con la quale ha preso parte a diverse amichevoli contro i pari età di squadre di Serie A.

Il suo percorso è stato ulteriormente arricchito dalla vittoria del prestigioso Torneo di Cava de’ Tirreni e dalla brillante partecipazione alla Lazio Cup, competizione nella quale ha realizzato 1 gol e fornito 3 assist.

Nonostante le numerose richieste da parte di club di Serie A e B, Francesco ha scelto di proseguire il proprio percorso con la Reggina, firmando con orgoglio il suo primo contratto da professionista per amore dei colori amaranto”.