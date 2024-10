Calciomercato Reggina: si aspetta Dalle Mura, ma Taibi lavora sull’alternativa

Con l’arrivo di Regini prende ancora più consistenza il reparto difensivo degli amaranto. Esperienza che si unisce a quella di Cionek e Loiacono, poi Stavropoulos, a destra Lakicevic ed a sinistra Di Chiara. Ma il Ds Taibi aveva già un discorso più che avviato per il rinnovo del prestito del giovane Dalle Mura, con la Fiorentina d’accordo, come anche il procuratore del calciatore.

Un altro giovane in alternativa a Dalle Mura

Situazione che, però, al momento è rimasta in stand by ed è per questo motivo che il direttore sportivo si sta guardando intorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Reggina, infatti, sarebbe interessata al giovane Alessandro Zanoli, classe 2000 di proprietà del Napoli, abile a ricoprire il ruolo di terzino destro ma anche quello di centrale. I buoni rapporti con la società partenopea, in caso di avvio di trattativa, potrebbero avvantaggiare gli amaranto, vista la concorrenza che c’è sul calciatore.