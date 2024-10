Calciomercato Reggina: è il giorno di Gianluca Di Chiara, i dettagli

Saltato Valzania, rimane apertissima la pista Di Chiara. Si attende l’ultimo si prima del ritorno in amaranto e secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, quel momento potrebbe essere proprio oggi:

“Il giorno giusto per il ritorno di Gianluca Di Chiara potrebbe essere oggi. La Reggina e l’esterno sinistro classe 93 si sono avvicinati sensibilmente nelle ultime ore, accelerando le fasi di una trattativa mai sopita, ma solamente “anestetizzata” in attesa del momento opportuno. Rientrato dal prestito al Perugia il calciatore ha sempre collocato un suo ritorno alla Reggina come priorità, nonostante sia legato al club umbro ancora da un contratto biennale. Le richieste della società perugina per la cessione del titolo hanno rallentato l’operazione che, oggi, si cercherà di portare a conclusione. L’iniziale pretesa del Perugia intorno al mezzo milione di euro, sembra essersi abbassata, con la Reggina che a questo punto è pronta a chiudere per l’acquisto definitivo“.