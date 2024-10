Calciomercato Reggina: Di Chiara, accordo con il Parma, ma deve aspettare

Era presente il 9 agosto all’Oreste Granillo in occasione della manifestazione organizzata dalla Curva Sud, insieme a Liotti, Gagliolo e Loiacono. Gli ultimi hanno dato la propria disponibilità a riprendere gli allenamenti con la Reggina a partire da mercoledi 23 agosto, mentre Gianluca Di Chiara, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha già trovato l’accordo con il Parma per il suo trasferimento. L’ufficialità, però, può arrivare dopo il 29 agosto, giorno in cui la società amaranto si presenterà davanti al Consiglio di Stato per tentare di ribaltare i gradi di giudizio precedenti tra giustizia sportiva e ordinaria.

