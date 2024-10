Calciomercato Reggina: nuovo tentativo per l’esterno Di Chiara

Il Ds Taibi non ha mollato la presa, anche se la trattativa non è semplice

Qualche settimana fa, si scriveva sul nostro giornale di una pista definitivamente sfumata con riferimento al possibile ritorno di Folorunsho, poi ufficializzato dal Bari ed una trattativa sottotraccia che proseguiva con il Perugia, per tentare ancora una volta di riportare in amaranto Gianluca Di Chiara.

Leggi anche

La Reggina vuole Di Chiara

Il calciatore ancora contrattizzato con il Perugia, a più riprese ha fatto sapere di gradire molto il trasferimento alla Reggina che, nel caso in cui dovesse andare in porto, sarebbe a titolo definitivo. C’è stata una iniziale resistenza da parte del tecnico Castori, ma come spesso accade la volontà del calciatore poi incide anche sul rendimento. La trattativa non è semplice anche perchè questa volta c’è in ballo una proposta economica che la società umbra dovrà ritenere se congrua a quelle che sono le valutazioni date al calciatore o meno.