Calciomercato Reggina: chiuse le operazioni per i due esterni bassi. Ancora nulla sull’attaccante

E siamo a giovedi, con mister Torrisi impegnato a fare la conta degli infortunati e degli squalificati in vista della prossima partita, quella che gli amaranto giocheranno al Granillo contro il Milazzo. L’esterno Di Grazia, vittima di una distorsione al ginocchio che aveva suscitato preoccupazione, sta cercando di recuperare in extremis. Il tecnico spera di poterlo riavere a disposizione, sebbene le sue condizioni restino da valutare.

Tre invece i giocatori che non saranno a disposizione per squalifica: Salandria è in procinto di scontare la sua seconda giornata sulle tre inflitte dal Giudice Sportivo, mentre Mungo dovrà fermarsi per il quinto cartellino giallo ricevuto, essendo in diffida. Una giornata di stop anche per Sartore. Una problematica che si somma al numero elevato di cartellini gialli e rossi ricevuti dalla squadra durante questo girone di andata. Un aspetto su cui società e tecnico dovrà riflettere ed eventualmente intervenire.

Leggi anche

Le ultime tre sedute di allenamento, che iniziano questa mattina, si svolgeranno a porte chiuse. Mister Torrisi è concentrato nel trovare soluzioni alternative per sostituire i giocatori assenti e affrontare le conseguenti difficoltà. Nel frattempo, si allenano con il gruppo il giovane esterno destro Fanari, classe 2007, proveniente dalla Reggiana, che sarà ufficializzato solo dalla prossima settimana, mentre per la corsia opposta è stato individuato il sostituto di Porcino. La società è pronta a comunicare l’acquisto di Antonio Panebianco, classe 2001, che si è già unito ai compagni. Sull’arrivo dell’attaccante non si registrano novità e soprattutto non arrivano neppure indiscrezioni. Il Dg Praticò aveva parlato di mercato difficile, anche se prima di lui il Dt Bonanno aveva lasciato intendere che su quattro profili individuati, uno sarebbe certamente arrivato. Vedremo.

Rimane una situazione di grande incertezza quella che riguarda il capitano Barillà: non si sta allenando con il gruppo e si rimane in attesa di capire se sarà necessario l’intervento chirurgico. Anche Adejo continua ad allenarsi a parte. Insomma è vera emergenza ma allo stesso tempo c’è la necessità di dare continuità ai risultati nonostante le numerose difficoltà.