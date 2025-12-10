Serie D, Infantino: ‘Reggina, la squadra con più potenzialità per vincere il campionato’

Allenatore esperto e profondo conoscitore del campionato di serie D, ha iniziato la stagione sulla panchina del Favara. Pietro Infantino ha partecipato alla trasmissione “Pianeta Dilettanti” e ha detto la sua sul campionato e in particolare sulla Reggina: “Come spesso accade il campionato entrerà nel vivo a partire dal girone di ritorno. C’è un equilibrio impressionante sia in testa che in coda, ad oggi solo il Paternò sembra in difficoltà, le altre stanno provando a risalire, mentre nella parte alta c’è un grande livellamento e questo può favorire il reinserimento della Reggina.

Nove punti dalla vetta sono recuperabili, non c’è una squadra che ha fatto la fuga. Credo che gli amaranto siano quelli con più potenzialità per vincere il campionato. E’ il più scarso degli ultimi anni? La serie D è sempre stata questa, l’equilibrio lo rende più entusiasmante perchè negli anni di Bari, Catania, Trapani è stato a senso unico. Quello scorso e questo invece mostrano un interessante livellamento, non saprei dire se verso l’alto o verso il basso.

Torrisi? Quando si subentra devi gestire un gruppo che non è stato formato da te con giocatori che hanno caratteri e caratteristiche tecniche diverse e tu devi essere bravo a inserirti in un contesto e soprattutto fare risultati. Se poi sei la Reggina, è un obbligo quindi non pensare da subito al bel gioco ma ai risultati. Chiaro che in una fase successiva i risultati debbano arrivare anche dal bel gioco. Dico sempre che se una squadra forte pareggia il livello agonistico, la qualità vince sempre”.