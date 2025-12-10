Reggina: tre squalificati, tre infortunati e Di Grazia in forte dubbio

Il momento positivo in termini di risultati sta facendo i conti con una realtà difficile per la Reggina, quella legata agli infortuni e alle squalifiche che stanno condizionando in modo pesante questo finale di girone di andata. Se, da un lato, le vittorie sono state una costante negli ultimi incontri, dall’altro si moltiplicano le difficoltà fisiche e disciplinari che minano la solidità della squadra.

Emergenza infortuni e squalifiche

La lista degli assenti si allunga ogni settimana: oltre agli infortuni già noti, quelli di Adejo, Porcino e Barillà, la Reggina deve fare i conti anche con le assenze di Salandria, Mungo e Sartore, tutti squalificati, due di questi in circostanze che hanno fatto discutere. Cartellini arrivati in momenti di totale controllo della partita, un rosso addirittura a gara conclusa, penalizzando una squadra che, oltre agli avversari, si trova a combattere anche contro la superficialità dei suoi calciatori.

Il centrocampo, dalla grande abbondanza, si trova ora a fare i conti con una vera e propria emergenza. Stesso dicasi per le corsie esterne offensive, che ha perso Grillo passato all’Athletic Palermo, Sartore come detto fermato dal Giudice Sportivo e l’infortunio di Di Grazia.

Di Grazia: infortunio da monitorare

A complicare ulteriormente il quadro, c’è il dubbio legato a Di Grazia. La distorsione al ginocchio subita durante l’ultima partita desta preoccupazione, anche se i primi accertamenti sembrano rassicurare riguardo a danni importanti. Tuttavia, si tratta di un infortunio che necessita di attenzione costante, con il rischio che il calciatore non sia disponibile per la prossima partita.

Il mercato e le richieste di Torrisi

Nel frattempo, mister Torrisi, pur mostrando serenità in conferenza stampa, sta vivendo con una certa impazienza l’attesa di rinforzi dal mercato. La squadra ha bisogno di quei giocatori che il tecnico ha richiesto da tempo, elementi che possano colmare lacune già individuate, oltre che le tante assenze. Vedremo se succederà qualcosa in questi giorni, siamo a mercoledi.