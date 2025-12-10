Serie D: l’ex Curiale avverte i suoi sulla prossima sfida contro la Reggina

Un gol che cercava da tempo Curiale, è arrivato nella difficile e delicata sfida contro il Sambiase e consegna al Milazzo la terza posizione in classifica a soli tre punti dalla vetta, oggi comandata dalla Nuova Igea. A fine gara l’attaccante ha parlato dei prossimi due impegni, in modo particolare quello di domenica al Granillo contro la sua ex squadra, la Reggina:

Le dichiarazioni di Curiale

“Finalmente è arrivato il gol ed è una bellissima sensazione, perchè per un attaccante segnare è fondamentale. Siamo contenti del risultato ottenuto e del momento che stiamo attraversando, vogliamo proseguire così. Adesso incontreremo due mie ex squadre, contro la Reggina sarà una gara durissima contro una formazione ferita che adesso si sta riprendendo. Ha fatto tre vittorie consecutive, sarà una bella partita e cercheremo di metterli in difficoltà“. Il Milazzo chiuderà l’andata contro il Messina.