Calciomercato Reggina: rinforzi non più rinviabili. Settimana decisiva

Si aspettava un inizio di calciomercato diverso per la Reggina, con interventi mirati e veloci, ma la realtà si sta rivelando più complessa. Le dichiarazioni di mister Torrisi, che avevano fatto sperare in arrivi imminenti, hanno messo in luce obiettivi già ben individuati, ma con la tempistica di ufficializzazione che sta andando oltre le aspettative. Diverse operazioni sono state già completate da molte squadre prima dell’apertura ufficiale del mercato, così come lo è stato per la Reggina che, però, deve fare ancora altro.

Leggi anche

Al momento, la società amaranto ha portato a disposizione di Torrisi i vari Summa, Sartore, Desiato, Fofana e Bevilacqua. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato Leonardo Fanari, giovane Under proveniente dalla Reggiana, ma per quanto riguarda le altre trattative, ancora nulla.

Un colpo che sembrava praticamente fatto, l’attaccante Alagna, ha visto un colpo di scena. Il giocatore ha scelto la Nissa dopo essere stato ad un passo dalla Reggina, lasciando la società con il compito di trovare un centravanti che possa rimpiazzare adeguatamente Montalto, la cui partenza non è stata ancora coperta.

Inoltre, gli infortuni stanno condizionando fortemente le scelte di Torrisi. Il caso più pesante riguarda Porcino, che sarà fuori per diversi mesi, immaginiamo che la società intenda intervenire urgentemente anche in quella zona di campo. “Stiamo valutando ha dichiarato il tecnico“. C’è poi la situazione di Di Grazia ancora da valutare e anche in mezzo al campo si sente l’esigenza di un nuovo innesto.

Leggi anche

Insomma, il mercato della Reggina non ha ancora lasciato impronte decise mentre i tifosi attendono con ansia novità, considerando che la sessione si chiuderà fra nove giorni. Speriamo sia questa la settimana giusta.