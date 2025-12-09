La Reggina continua a vincere, ma l’infermeria si riempie. Ansia per Di Grazia

La Reggina continua a vincere, ma l’infermeria inizia a riempirsi. Dopo il successo contro il Paternò, mister Torrisi non nasconde un pizzico di amarezza perchè ad un momento positivo nei risultati, ne corrisponde uno complicato sul piano delle assenze.

“Sartore verrà squalificato, Di Grazia ha avuto una distorsione al ginocchio e così si aggiungono altre assenze, ma andiamo avanti“, ha dichiarato il tecnico amaranto nel post gara. Parole che tengono insieme dispiacere e determinazione, in una fase in cui la squadra sembra aver trovato equilibrio e continuità.

Tre vittorie consecutive certificano la crescita del gruppo. Una Reggina diversa rispetto a qualche settimana fa, più solida e più consapevole. Ma il prezzo da pagare rischia ora di essere alto, tra squalifiche e infortuni che riducono le rotazioni.

L’attenzione è tutta sulle condizioni di Di Grazia. Il giocatore sarà sottoposto a esami strumentali dopo la distorsione al ginocchio rimediata nell’ultima gara. Un episodio che ha destato preoccupazione, anche perché il calciatore in passato aveva già subito traumi nella stessa zona. In campo e a fine partita è apparso scosso, anche se lo staff tecnico ha provato a rassicurarlo.

Un’eventuale assenza sarebbe pesante. Dopo un avvio difficile, Di Grazia stava vivendo un momento di netta crescita. La rete decisiva contro il Gela e l’impatto positivo nel finale contro il Paternò ne avevano confermato il buon momento.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la squalifica ormai certa di Sartore. Sulle corsie esterne, da una situazione di abbondanza, la Reggina rischia di trovarsi con uomini contati. La squadra, però, non vuole e non deve fermarsi.