Reggina: mister Torrisi sul mercato, i singoli e gli arbitraggi

Mister Torrisi in conferenza stampa dopo la vittoria sul Paternò: “Ho visto la partita che avevamo preparato. Gara che è diventata semplice dopo, noi abbiamo fatto il nostro dovere vincendo, ma il match nascondeva delle insidie. Siamo stati impeccabili in difesa, una sola parata di Lagonigro che è stato bravissimo. Ferraro sul mercato e fuori dal progetto? A me alcune volte viene da sorridere. Ferraro è stato fuori perchè infortunato e aspettavamo il suo rientro con ansia. Se qualcuno si inventa articoli per fare confusione… tra l’altro la destinazione che gli è stata associata non era a lui gradita.

Sta iniziando a crescere e anche oggi ha fatto una discreta partita, non è al massimo e bisogna aspettarlo perchè deve recuperare la condizione. Davanti chiedo intensità e pressione e serve essere al top, comunque sta crescendo. Fofana è entrato bene, stiamo allungando i tempi del suo impiego, manca ancora del ritmo gara e bisogna aspettarlo.

Distratto ha fatto una buona gara, meglio nel secondo tempo creando superiorità numerica sulla corsia esterna. Fomete è rientrato dopo un leggero infortunio giovedi, è andato in panchina. Abbiamo tre terzini sinistri compreso Porcino che starà fuori per diversi mesi e con la società stiamo valutando se c’è la necessità di prendere qualcuno perchè tra squalifiche e infortuni non possiamo rischiare di arrivare contati alle partite, in un girone di ritorno dove non si può sbagliare neanche un minuto di ogni partita. Sono qui per fare il massimo e darò tutto me stesso scapito anche della mia famiglia per una piazza così importante come quella di Reggio, è un onore allenare la Reggina.

Di Grazia ha avuto una distorsione al ginocchio, il calciatore è preoccupato, ma il dottore ci ha rassicurato. Bisogna comunque fare gli esami strumentali e poi vedremo. L’espulsione di Sartore? Lui è stato leggero ma la decisione è sinceramente eccessiva. Forse anche gli arbitri quando dirigono la Reggina cercano spazio per fare i protagonisti e noi diamo adito per fare questo. Spero ci sia maggiore rispetto nei confronti della squadra perchè ritengo non si sia abbastanza tutelati ma nella giusta misura. Espulsioni, ammonizioni, io cacciato via qualche settimana fa per doppia ammonizione, cosa mai vista per un allenatore. Spero chi di dovere guardi cosa sta accadendo.