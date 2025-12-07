City Now

Serie D: c’è una nuova capolista, rialza la testa la Nissa, vince la Reggina. Risultati e classifica

La vera sorpresa è il Milazzo, prossimo avversario degli amaranto, a tre punti dalla vetta

07 Dicembre 2025 - 17:15 | Redazione

Antonino Ragusa Reggina ()

Dopo il tonfo interno contro l’Acireale, la Nissa si rialza con un rocambolesco 3-4 sull’Enna. La Reggina conquista la terza vittoria consecutiva e prosegue la sua scalata in classifica, l’atteso big match tra la Nuova Igea e il Savoia lo vince la compagine siciliana che torna in testa alla classifica. La grande sorpresa è il Milazzo che si impone sul Sambiase e si porta a tre punti dalla vetta. Sarà il prossimo avversario degli amaranto.

I risultati della giornata

Athletic Palermo – Vibonese 2-2

Acireale – Gelbison 0-1

Enna – Nissa 3-4

Paternò – Reggina 0-2

Messina – Vigor Lamezia 1-0

Nuova Igea – Savoia 1-0

Sambiase – Milazzo 0-1

Sancataldese – Ragusa 0-0

Gela – Favara 4-1

La classifica

  1. Nuova Igea 30
  2. Savoia 29
  3. Nissa 27
  4. Milazzo 27
  5. A. Palermo 26
  6. Sambiase 24
  7. Gela 22
  8. Reggina 21
  9. Vibonese 21
  10. Gelbison 17
  11. Sancataldese 16
  12. Favara 16
  13. Acireale 16
  14. Enna 15
  15. Vigor Lamezia 14
  16. Ragusa 13
  17. Messina 10
  18. Paternò 9

RegginaReggio Calabria Calcio