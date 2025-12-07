Serie D: c’è una nuova capolista, rialza la testa la Nissa, vince la Reggina. Risultati e classifica
La vera sorpresa è il Milazzo, prossimo avversario degli amaranto, a tre punti dalla vetta
07 Dicembre 2025 - 17:15 | Redazione
Dopo il tonfo interno contro l’Acireale, la Nissa si rialza con un rocambolesco 3-4 sull’Enna. La Reggina conquista la terza vittoria consecutiva e prosegue la sua scalata in classifica, l’atteso big match tra la Nuova Igea e il Savoia lo vince la compagine siciliana che torna in testa alla classifica. La grande sorpresa è il Milazzo che si impone sul Sambiase e si porta a tre punti dalla vetta. Sarà il prossimo avversario degli amaranto.
I risultati della giornata
Athletic Palermo – Vibonese 2-2
Acireale – Gelbison 0-1
Enna – Nissa 3-4
Paternò – Reggina 0-2
Messina – Vigor Lamezia 1-0
Nuova Igea – Savoia 1-0
Sambiase – Milazzo 0-1
Sancataldese – Ragusa 0-0
Gela – Favara 4-1
La classifica
- Nuova Igea 30
- Savoia 29
- Nissa 27
- Milazzo 27
- A. Palermo 26
- Sambiase 24
- Gela 22
- Reggina 21
- Vibonese 21
- Gelbison 17
- Sancataldese 16
- Favara 16
- Acireale 16
- Enna 15
- Vigor Lamezia 14
- Ragusa 13
- Messina 10
- Paternò 9