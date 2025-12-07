Serie D: c’è una nuova capolista, rialza la testa la Nissa, vince la Reggina. Risultati e classifica

Dopo il tonfo interno contro l’Acireale, la Nissa si rialza con un rocambolesco 3-4 sull’Enna. La Reggina conquista la terza vittoria consecutiva e prosegue la sua scalata in classifica, l’atteso big match tra la Nuova Igea e il Savoia lo vince la compagine siciliana che torna in testa alla classifica. La grande sorpresa è il Milazzo che si impone sul Sambiase e si porta a tre punti dalla vetta. Sarà il prossimo avversario degli amaranto.

Leggi anche

I risultati della giornata

Athletic Palermo – Vibonese 2-2

Acireale – Gelbison 0-1

Enna – Nissa 3-4

Paternò – Reggina 0-2

Messina – Vigor Lamezia 1-0

Nuova Igea – Savoia 1-0

Sambiase – Milazzo 0-1

Sancataldese – Ragusa 0-0

Gela – Favara 4-1

Leggi anche

La classifica