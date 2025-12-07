Reggina, Torrisi: ‘Fatta partita da grande squadra. Le chiacchiere non mi interessano’

La Reggina vince la sua terza partita consecutiva, prosegue la scalata in classifica e spera di chiudere l’anno con altri due successi. Mister Torrisi a radio Febea: “Quando in settimana predicavo attenzione, sapevo delle difficoltà che ci potevano creare sul piano della combattività. Noi abbiamo fatto una partita da grande squadra soprattutto sotto l’aspetto mentale, bravi nelle varie fasi della partita ed esclusa una parata di Lagonigro, nessun pericolo. Non ci esaltiamo e pensiamo da martedi al Milazzo.

Noi dobbiamo pareggiare l’aspetto agonistico dell’avversario e il risultato sicuramente lo portiamo a casa. Laaribi e Mungo in mezzo hanno fatto una buona partita, tanti recuperi, non siamo stati belli sullo sviluppo ma c’era da fare un’altra gara. Tutti comunque hanno fatto bene. Bevilacqua pensavamo ci potesse dare un pò di qualità tra le linee, si è messo in ombra il ragazzo per alcuni movimenti di Ferraro e quindi nella seconda parte ho preferito mettere Edera, ma parliamo di dettagli. Di Grazia ha avuto una distorsione al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave. Punto al risultato, le chiacchiere non mi interessano.

Cerchiamo di fare il massimo e poi tireremo le somme. Oggi si è sentita l’assenza della nostra gente. Sartore ha fatto sempre la C, ha accettato la D solo a Trapani. E’ stato fermo per infortunio per quattro mesi, ma di è un’altra categoria. Peccato per l’espulsione, si sommano le assenze. Sul mercato abbiamo individuato gli obiettivi, li stiamo coltivando e speriamo che presto possano venire a darci una mano”.