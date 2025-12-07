La Reggina centra il tris. Battuto il Paternò, prosegue la scalata

La Reggina centra l’obiettivo, supera un modesto Paternò e porta a tre le vittorie consecutive. Un buon primo tempo quello giocato dagli amaranto, fatto di pressing, discrete giocate e due gol. Il primo su calcio di rigore realizzato da Ragusa dopo un pallone recuperato nell’area di rigore avversaria da Edera e il raddoppio di Rosario Girasole, alla sua prima realizzazione in maglia amaranto.

Una seconda parte meno brillante, ma pochi rischi, c’è una bella parata di Lagonigro, e qualche buona occasione soprattutto con Pellicanò per portare a tre le marcature. Grossa ingenuità nel finale di Sartore, all’esordio, che dopo essere stato già ammonito, allontana il pallone e subisce il secondo giallo lasciando i compagni in dieci per tutta la fase di recupero. Domenica al Granillo arriva il Milazzo.

Primo tempo

Le tante assenze costringono mister Torrisi a rivedere ancora una volta l’undici iniziale. Diversi sono i cambi nella formazione amaranto che si schiera con Lagonigro tra i pali, davanti a lui Lanzillotta a destra, i fratelli Girasole coppia centrale, a sinistra Distratto. In mezzo al fianco del rientrante Laaribi il tecnico preferisce Mungo al giovane Macrì, e dietro la punta Ferraro ci sono Edera, Bevilacqua e Ragusa.

Primi minuti di gara con la Reggina a fare la partita e il Paternò a difendersi ma nessuna occasione importante. Al decimo dopo una palla persa, Edera prova il recupero tornando sull’avversario, subisce fallo da Marchetti e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Ragusa spiazza il portiere, 0-1. Da un innocuo lancio lungo in avanti, pasticcio tra Lagonigro e Rosario Girasole, per fortuna senza conseguenze.

A palla lontana Marchetti colpisce duramente Ferraro, l’arbitro vede tutto ma non prende alcuna decisione. Giocano duro i calciatori di casa ma il direttore di gara non estrae cartellini. Dall’ennesimo calcio di punizione battuto dalla Reggina, arriva la rete del raddoppio. Batte lungo Edera, sponda di Mungo con la sfera che sfiora la traversa, tocco di piatto in caduta di Rosario Girasole che mette in rete, 0-2.

Alla mezz’ora pericolo in area della Reggina con la conclusione di Krstevski che colpisce di collo interno, palla deviata in angolo. Nel finale di tempo fallo di Mungo, giallo e calcio di punizione per il Paternò. In pieno recupero Edera alla sua maniera, dribbling e conclusione violenta, grande risposta di Branduani. Finisce la prima frazione con la Reggina avanti di due reti.

Secondo tempo

Esordio assoluto per Sartore che entra subito e prende il posto di Bevilacqua. Dopo quindici minuti è il momento di Fofana per Mungo. Al ventesimo grande giocata di Edera che serve Laaribi solo ma defilato, la sua conclusione è decisamente imprecisa. Ci prova Ferraro di testa su cross di Distratto, tiro preciso ma debole. In campo anche Di Grazia per un generoso Edera. Nessuna occasione tanti cambi. Torrisi manda in campo Pellicanò al posto di un Ferraro che ha speso moltissimo e si è reso utile soprattutto nella prima frazione.

A quindici dalla fine grande risposta di Lagonigro su una pericolosissima conclusione di Boulahia, palla in angolo. Risponde la Reggina con Fofana, tiro improvviso, para Branduani. Pellicanò ha una grande occasione su giocata di Di Grazia e sponda di Sartore. L’attaccante colpisce di testa da due passi e manda sopra la traversa. Altra buona opportunità per Pellicanò che ci mette troppo a decidere e la sua conclusione viene respinta. Amaranto vicini alla terza rete in due circostanze. A cinque dalla fine c’è spazio per il giovane Macrì che entra per Laaribi.

Incredibile espulsione per Sartore. Già ammonito, allontana il pallone e prende il secondo giallo. Va fuori, ennesima rosso in questa stagione per gli amaranto, Reggina in dieci. Non succede altro nei sei minuti di recupero e per la terza partita consecutiva oltre ad arrivare la vittoria, la porta rimane inviolata.