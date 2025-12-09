City Now

Reggina: il programma degli allenamenti. Tre sedute a porte chiuse

Iniziata la settimana che porterà alla delicatissima sfida contro il sorprendente Milazzo

09 Dicembre 2025 - 09:54 | Redazione

reggina allenamento sant agata laaribi ()

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 9 al 13 dicembre presso il Centro Sportivo Sant’Agata:

martedì 09/12: ore 14.30
mercoledì 10/12: prevista doppia seduta ore 10 e ore 15
giovedì 11/12: ore 10
venerdì 12/12: ore 10
sabato 13/12: ore 10

Le sessioni di allenamento previste per martedi e mercoledì si svolgeranno a porte aperte.

