Calciomercato Reggina: il giovane Distratto pronto a raggiungere il fratello?

“Dopo la partita di domenica, essendo soddisfatti dell’ennesima prestazione positiva e avendo raggiunto la consapevolezza di potercela giocare contro tutti e soprattutto con club che hanno speso più di noi, abbiamo deciso di chiudere altri tre colpi per completare ulteriormente l’organico. Così dopo Gabriele e Valenti, abbiamo completato un’altra trattativa importante per un 2007 della Reggina che presenteremo a breve“. Queste le dichiarazioni rilasciate dal DT dell’Enna Domenico Panico a pascaldesiato.com.

Tutte le strade portano al giovane Distratto, arrivato alla Reggina questa estate, giocatore dotato di buona tecnica individuale, ma che ha incontrato non poche difficoltà nello schieramento tattico di mister Trocini, tanto da passare dalla titolarità nelle due partite precedenti, alla non convocazione in occasione della sfida contro la Nissa. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, con Distratto che potrebbe raggiungere il fratello gemello, già in forza ai siciliani.