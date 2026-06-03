‘Castelli di spazzatura’ in centro, i residenti: ‘Biglietto da visita indecoroso per Reggio’

A poche settimane dalla bonifica, il centro storico capitola di nuovo tra materassi e miasmi insopportabili. La denuncia e la rabbia dei residenti

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione indignata di un gruppo di residenti di via XXV Luglio, nel centro storico di Reggio Calabria, che denunciano il ritorno del degrado e delle discariche abusive nel centro storico.

“Sembrava l’inizio di una svolta, si è rivelato l’ennesimo fuoco di paglia. Le micro-discariche che sfiguravano via XXV Luglio, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, erano state rimosse appena qualche settimana fa. Un intervento sperato e gradito, la cui efficacia è durata però quanto un battito di ciglia.

Oggi, quella stessa strada è tornata a essere un ricettacolo di rifiuti a cielo aperto. Un biglietto da visita indecoroso e osceno che pesa come un macigno soprattutto in questi giorni, mentre la città si veste a festa per accogliere un appuntamento istituzionale di primo piano come l’annuale Festa dell’Arma dei Carabinieri.

Siamo sfiniti dal dover convivere con uno scempio che non è solo visivo, ma anche sensoriale. Con le temperature in aumento, infatti, la spazzatura abbandonata ha iniziato a sprigionare un cattivo odore persistente e nauseabondo, che costringe le famiglie a sbarrare le finestre di casa nonostante il caldo.

Il campionario dell’abbandono selvaggio si è arricchito: non ci sono più soltanto i “classici” ed enormi bustoni neri accumulati sui marciapiedi. Questa volta, qualcuno ha pensato bene di alzare il tiro, scaricando in strada persino dei materassi.

Con l’arrivo del caldo i bambini si preparano a fare i castelli di sabbia sulle nostre spiagge… la gentaglia, invece, ha già iniziato a fare quelli di spazzatura in mezzo alla strada.

L’aspetto che ferisce e indigna maggiormente la nostra comunità non è solo l’inciviltà dei “furbetti del sacchetto”, ma la totale vanificazione degli sforzi dei cittadini onesti. Nella zona siamo in molti a portare avanti con dedizione la raccolta differenziata, rispettando calendari, orari e modalità di smaltimento.

Una fatica quotidiana che si trasforma in farsa nel momento in cui la situazione degenera: per ripulire l’area dai cumuli indifferenziati e dai rifiuti ingombranti, infatti, si rende spesso necessario l’intervento dei mezzi meccanici. Vedere le ruspe che arrivano e raccolgono indistintamente tutto, mescolando il frutto del senso civico dei singoli con la spazzatura anarchica della “gentaglia”, è un colpo al cuore dell’ecologia e del rispetto delle regole.

La bonifica di qualche settimana fa dimostra che gli interventi sono possibili, ma evidenzia anche l’assoluta inutilità delle pulizie straordinarie se non vengono accompagnate da controlli stringenti e sanzioni esemplari. Chiediamo a gran voce che il centro cittadino non venga lasciato ostaggio degli incivili, pretendendo rispetto per chi le regole le osserva, ogni giorno”.