Sanità, la Calabria sperimenta le équipe itineranti di emodinamica

“La Giunta della Regione Calabria, su indicazione del presidente Roberto Occhiuto, ha dato mandato al Dipartimento Salute e ad Azienda Zero di convocare il gruppo di lavoro dei cardiologi che ha predisposto il documento che definisce la Rete regionale per la gestione delle Sindromi coronariche acute (Sca), affinché aggiorni e integri nella Rete il nuovo modello organizzativo delle équipe itineranti di emodinamica.

Il modello delle équipe itineranti di emodinamica

La Giunta della Regione Calabria, infatti, aveva già approvato l’atto di indirizzo regionale per l’implementazione del modello organizzativo dei servizi di emodinamica e per l’attivazione delle équipe itineranti.

Il provvedimento rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento della rete cardiologica calabrese.

Un progetto sperimentale, unico in Italia, nato con l’obiettivo di garantire i servizi ai cittadini, pur rispettando i vincoli imposti dal Dm70.

La delibera prevede infatti l’adozione di protocolli operativi condivisi con i Centri hub di riferimento per l’attivazione delle équipe itineranti di emodinamica e il monitoraggio degli esiti attraverso Azienda Zero.

I primi servizi a Lamezia Terme, Paola e Corigliano-Rossano

Entro qualche settimana, dunque, questi servizi saranno già attivi presso gli ospedali spoke di Lamezia Terme, Paola, Corigliano-Rossano, che hanno la strumentazione necessaria e sono solo in attesa dell’accreditamento.

Successivamente le équipe itineranti, una volta predisposte le sale dedicate, partiranno anche a Vibo Valentia, Polistena e Locri.

Il rafforzamento della rete cardiologica calabrese

La Calabria dispone di una rete cardiologica strutturata secondo il modello hub & spoke e può contare su professionisti di grande valore.

A loro la Giunta chiede di lavorare rapidamente a una proposta condivisa, capace di integrare le nuove modalità organizzative e di garantire ai cittadini percorsi di cura sempre più efficaci e sicuri.

L’obiettivo: uniformità di accesso alle cure

L’obiettivo è molto semplice: assicurare uniformità di accesso alle cure in tutto il territorio regionale, valorizzare le professionalità presenti nei diversi ospedali e migliorare la tempestività della risposta ai pazienti.

Le scelte del governo regionale continueranno a essere guidate dalla sicurezza dei pazienti, dall’evidenza scientifica e dalla qualità delle cure.

Vogliamo che la rete cardiologica calabrese sia sempre più moderna, efficiente e capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini”.

È quanto si legge in una nota della Giunta della Regione Calabria.