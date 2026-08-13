Reggio, assegnazione di posteggi per l’attività fieristica in zona Pentimele in occasione delle Feste Mariane
Avviata la selezione per i posteggi commerciali su suolo pubblico. Domande entro il 25 agosto alle ore 12: tutte le info
13 Agosto 2026 - 17:50 | di Redazione
Si rende noto agli operatori del commercio su aree pubbliche che il Comune di Reggio Calabria intende avviare una procedura di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni relative ai posteggi per attività commerciali sul suolo pubblico in occasione delle prossime “Feste Mariane 2026”, organizzate dall’Amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il giorno 10 ed il 20 settembre 2026.
La domanda per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione deve essere inviata al Comune di Reggio Calabria, firmata dal richiedente o da un intermediario munito di procura, pena l’esclusione dalla selezione, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.reggiocal.it indicando nell’oggetto la dicitura “Festa della Madonna della Consolazione 2026”;
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente avviso e reso disponibile sul sito internet dell’Ente (modello A).
Le domande potranno essere inviate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune, e comunque entro e non oltre giorno 25/08/2026, alle ore 12:00.
Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
Al link https://comune.reggio-calabria.it/Notizie/Details/8350 tutte le info.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie