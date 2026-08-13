Scido guarda al futuro: inaugurati il nuovo Anfiteatro Comunale e l’Area Fitness

Serata di grande partecipazione, emozione e senso di comunità che ha segnato l’inaugurazione dei nuovi spazi pubblici riqualificati in via Antonino Germanò

Il 12 Agosto è stata una serata di grande partecipazione, emozione e senso di comunità che ha segnato l’inaugurazione dei nuovi spazi pubblici riqualificati in via Antonino Germanò.

Alla presenza dell’Assessore Regionale Avv.Eulalia Micheli, Del parroco Don Giovanni Rigoli, del Comandante della locale stazione dei Carabinieri Mar. Alberto Denaro, dell’Arch. Michelangelo Pugliese, cittadini, famiglie e rappresentanti delle associazioni locali, il Sindaco Giuseppe Zampogna e l’Amministrazione Comunale hanno restituito alla collettività due opere centrali per il rilancio del territorio: il nuovo Anfiteatro Comunale e la moderna Area Fitness.

L’intervento rientra in una visione strategica volto a valorizzare il patrimonio urbano e promuovere la coesione sociale.

«Riqualificare i nostri spazi civici significa investire direttamente nel futuro di Scido», ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Zampogna. «Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri giovani, alle famiglie e a tutti i cittadini luoghi curati, sicuri e funzionali, pensati per incentivare la pratica sportiva, la cultura e l’aggregazione.»

La cerimonia ha preso il via con il taglio del nastro e la benedizione del complesso da parte del parroco di Scido, Don Giovanni Rigoli. A seguire, gli interventi tecnici ed istituzionali hanno illustrato il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera. L’Arch. Michelangelo Pugliese, progettista e direttore dei lavori, ha evidenziato le scelte architettoniche orientate all’integrazione con il paesaggio, mentre l’ Avv. Eulalia Micheli, Assessore all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili della Regione Calabria, ha espresso vivo compiacimento per la capacità dell’amministrazione locale di intercettare opportunità di sviluppo sociale e infrastrutturale per i giovani ed i cittadini tutti.

A coronare la serata è stata la suggestiva esibizione dell’Orchestra dei Fiati di Delianuova, diretta dal Maestro Gaetano Pisano, che ha offerto ai presenti un momento musicale di altissimo profilo nell’incantevole cornice del nuovo anfiteatro.

«Un sentito ringraziamento va a tutti gli attori istituzionali, ai tecnici, al GAL BaTiR e, soprattutto, ai cittadini che hanno condiviso con noi questo momento di festa», ha concluso il Primo Cittadino. «Questi spazi appartengono a tutta la comunità: il nostro invito è a viverli con rispetto, entusiasmo e spirito civico.»