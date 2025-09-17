Reggina: obiettivo continuità. Mentre dall’infermeria…

La parola d’ordine in casa Reggina è continuità. Mister Trocini lo ha ribadito al gruppo dopo la vittoria contro la Nissa, un successo importante non solo per la classifica ma anche per il morale e per l’immagine della squadra nei confronti delle concorrenti.

Durante questa settimana l’obiettivo sarà limare le sbavature emerse nell’ultima partita. Il tecnico ha sottolineato come non sempre ci si possa affidare agli errori degli avversari, che contro la Reggina hanno fallito tre occasioni da gol clamorose. Da qui la necessità di mantenere i reparti più compatti e di correre con la stessa intensità mostrata nella ripresa, quando la squadra ha saputo reagire con ordine.

Capitolo infermeria: restano da valutare le condizioni del portiere Lagonigro, uscito anzitempo nell’ultima gara e potrebbe essere un fastidio che va oltre i semplici crampi, ma si attendono notizie certe dalla società, mentre Edera sembra avviato al recupero.