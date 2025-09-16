Reggina: ancora una ammenda per la società. Il dispositivo
Questa volta la multa non riguarda striscioni o tifosi
16 Settembre 2025 - 17:11 | Redazione
Il Giudice Sportivo ha emesso come ogni martedi i provvedimenti, in riferimento alla seconda giornata di campionato di serie D. Una nuova ammenda per la Reggina:
Il dispositivo
“Euro 1.000,00 REGGINA 1914 SSD A R.L. Per indebita presenza di persone non autorizzate sulla panchina durante l’intera gara, tra queste una rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria. Lo stesso al termine del primo tempo inveiva nuovamente contro l’allenatore avversario creando un principio di rissa che veniva tempestivamente sedato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine“.