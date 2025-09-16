Reggina: il Dg Praticò sulle voci che hanno riguardato Trocini e il calciomercato

Nel corso dell’intervento alla TV ufficiale GS Channel, il Dg Praticò ha parlato anche delle illazioni su Trocini e il calciomercato: “Le voci su Trocini sono totalmente prive di fondamento. Con il mister sia il sottoscritto che il DT Bonanno è stata condivisa ogni scelta. C’è la fiducia in lui della società e della squadra, siamo un corpo unico. Tutto è nato per una esigenza del tecnico che aveva necessità di andare via velocemente dovendo prendere l’aereo per Roma da Lamezia, ne è venuta fuori una tragedia greca. Mai stato in discussione l’allenatore.

Il calciomercato

“Nuovi innesti? Il mercato è sempre aperto, ma la Reggina ha una rosa molto ampia. Qualora si dovessero creare delle condizioni per migliorare l’organico, faremo le valutazioni del caso, ma ritengo siamo i più attrezzati della categoria. Aspettiamo la crescita di qualche giovane e credo che da domenica già si è visto tanto da Lagonigro a Boschi, quanto da Gatto e Palumbo. E poi abbiamo gli Over assoluta garanzia, giocatori di categoria superiore che si sono calati perfettamente in questa realtà”.