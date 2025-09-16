Reggina, il DG Praticò: ‘La sconfitta ci ha riportato sul pianeta terra’
"Abbiamo i migliori attaccanti del girone. La gente vuole vedere l'impegno e il rispetto della maglia"
16 Settembre 2025 - 12:03 | Redazione
Il giorno dopo la vittoria contro la Nissa, ai microfoni di GS Channel ha parlato il Dg Praticò: “E’ stata una vittoria importantissima dopo il passo falso di Favara. I tre punti erano vitali per il prosieguo del campionato anche perchè ottenuti contro una diretta concorrente. C’era stata tanta delusione dopo la prima giornata, tutti i calciatori Over e Under si sono caricati ogni responsabilità e hanno ottenuto questo prezioso risultato contro una formazione costruita per vincere.
Oggi nessuno può permettersi di sottovalutare alcun avversario perchè tutte sono ben organizzate dal punto di vista tattico e con buone individualità. Quella battuta d’arresto alla prima uscita ci ha riportato sul pianeta terra, magari si pensava che tutto potesse essere più agevole. Ogni gara dovrà essere combattuta e la maglia sempre sudata e il gruppo sotto questo aspetto ha risposto bene, compresi coloro che sono subentrati. Il pubblico lo ha capito, ha apprezzato e ha incitato i calciatori fino alla fine. La gente vuole vedere questo, l’impegno, il rispetto della maglia.
Penso che la Reggina abbia i migliori attaccanti del girone. Luca Ferraro ha fatto gol e una grande partita. E’ arrivato qui con grande umiltà, è uscito stremato da campo. Montalto non ha bisogno di presentazioni, grande giocatore e grande uomo e lo abbiamo visto come è entrato in campo. E’ stato prezioso quando c’era da conservare il risultato, ricordando che a Favara aveva anche colpito un palo. Poi abbiamo i giovani Pellicanò e Rizzo“.